 روسيا: تقرير العفو الدولية عن الإعدامات في سوريا “استفزاز مقصود” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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روسيا: تقرير العفو الدولية عن الإعدامات في سوريا “استفزاز مقصود”

روسيا: تقرير العفو الدولية عن الإعدامات في سوريا “استفزاز مقصود”
المناطق - وكالات

اتهمت روسيا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية منظمة العفو الدولية بـ”الاستفزاز المقصود وصب الزيت على نار الصراع في سوريا” وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية الخميس.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، أن تقرير منظمة العفو الدولية حول “الإعدامات الجماعية دون محاكمة في سوريا، استفزاز”.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحافي: “رأينا هذا التقرير، وهذه المواد، إنه عبارة عن استفزاز آخر مقصود، غايته صب الزيت على نار النزاع السوري الذي بدأ بالتلاشي، وإشعال العواطف التي خفتت قليلاً، ودفع للسوريين نحو كراهية بعضهم البعض”.

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت تقريراً تحدثت فيه عن “شنق جماعي، وإبادة ممنهجة في سجن صيدنايا” التابع للنظام السوري.

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