وزير الأمن الداخلي الأمريكي : قرار حظر السفر لا يستهدف المسلمين .. والمملكة لديها أجهزة أمنية يعتمد عليها

أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي أن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يستهدف المسلمين بشكل خاص .

وقال كيلي في شهادة أمام الكونغرس : ” إن الرئيس ترامب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تشكل خطرًا إرهابيًا فقط، بل الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية ، ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها ” .

وأضاف ” بخلاف المملكة العربية السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة، وأجهزة استخباراتية موثوقة، يمكن من خلالها التأكد من هويات الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم، لذلك نحن لم ندرج المملكة على قائمة الحظر باعتبار أن لديها استخبارات جيدة جدًا، وأجهزة أمنية ” .