 رئيس “الخطوط القطرية”: ألغينا خططنا لإطلاق “طيران المها” في السعودية لتأخر حصولنا على الترخيص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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رئيس “الخطوط القطرية”: ألغينا خططنا لإطلاق “طيران المها” في السعودية لتأخر حصولنا على الترخيص

رئيس “الخطوط القطرية”: ألغينا خططنا لإطلاق “طيران المها” في السعودية لتأخر حصولنا على الترخيص
المناطق - متابعات

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن الشركة ألغت خططها لإطلاق “طيران المها” بالسعودية بعد تأخر حصولها على الترخيص، وذلك حسبما نقله موقع سي اتش-افيايشن “ch-aviation” المتخصص في شؤون الطيران.

 

وأضاف الباكر قائلا:” نعم، نشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من إطلاق “طيران المها”، ونأمل أن تكون لدينا فرصة أخرى لتحقيق رغبتنا في خدمة السوق السعودي”.

 

وأوضح بانه على الرغم من الغاء خطط الشركة بخصوص “طيران المها” في السعودية الى أنها ستبقى تنتظر دخول السوق السعودي عند تحسن قدرة المطارات السعودية في التأقلم مع تزايد التدفقات المرورية عليها.

 

وفازت “الخطوط الجوية القطرية” نهاية عام 2012 برخصة ناقل جوّي وطني بالسعودية، حيث كانت تعتزم تشغيل رحلاتها بالسعودية تحت اسم شركة “طيران المها”.

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