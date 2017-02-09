تقرير: المملكة تتقدم للمركز 13 بين كبرى اقتصادات العالم بحلول 2030

من المتوقع تقدم الاقتصاد السعودي نحو المركز الثالث عشر في قائمة أقوى اقتصادات العالم وفقا لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” عام 2030 مقارنة بالمركز العشرين حاليا.
وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان “نظرة ممتدة.. كيف سيتغير النظام المالي العالمي في عام 2050؟” اعتلاء الاقتصاد الصيني المركز الأول عالميا وتراجع الأمريكي إلى الترتيب الثاني وانضمام إندونيسيا والهند إلى الخمسة الكبار.
وعرض التقرير توقعاته للمشهد الاقتصادي العالمي في عامي 2030 و2050 وفي الأخير استمر تراجع الولايات المتحدة لتحتل المركز الثالث عالميا خلف الصين والهند.
ويحتل الاقتصاد الأمريكي حاليا المركز الأول عالميا يليه اقتصادات الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند على الترتيب بينما تشغل السعودية المركز 20.
صنف التقرير 32 دولة باستخدام تعادل القوة الشرائية.
-يستخدم المتخصصون في الاقتصاد الكلي “تعادل القوة الشرائية” لتحديد الناتج الاقتصادي ومعايير المعيشة بين الدول في فترة زمنية محددة.
-أشار التقرير إلى تراجع الاقتصاد الياباني من المركز الثالث إلى الرابع وكذا الألماني من الرابع إلى السابع وبريطانيا وفرنسا من المركزين الخامس والسادس إلى العاشر والحادي عشر على الترتيب.
-وعلى العكس تقدمت الهند أربعة مراكز لتبلغ الترتيب الثالث عالميا وكذلك إندونيسيا التي يتوقع أن يشهد اقتصادها تقدما كبيرا ليصعد من المركز السادس عشر عالميا إلى الخامس عام 2030.
-كما توقع التقرير أن تنضم إيران ومصر وباكستان إلى قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم عام 2030 بالمراكز 16 و19 و20 على الترتيب.
|
أقوى اقتصادات العالم في عام 2016
|
الدولة
|
الترتيب
|
حجم الاقتصاد (تريليون دولار)
|
الولايات المتحدة
|
1
|
18.5
|
الصين
|
2
|
11.39
|
اليابان
|
3
|
4.73
|
ألمانيا
|
4
|
3.49
|
بريطانيا
|
5
|
2.64
|
فرنسا
|
6
|
2.48
|
الهند
|
7
|
2.25
|
إيطاليا
|
8
|
1.85
|
البرازيل
|
9
|
1.76
|
كندا
|
10
|
1.5
|
كوريا
|
11
|
1.4
|
روسيا
|
12
|
1.267
|
أستراليا
|
13
|
1.256
|
إسبانيا
|
14
|
1.252
|
المكسيك
|
15
|
1.036
|
إندونيسيا
|
16
|
0.940
|
هولندا
|
17
|
0.769
|
تركيا
|
18
|
0.735
|
سويسرا
|
19
|
0.662
|
السعودية
|
20
|
0.637
ترتيب أقوى اقتصادات العالم في عام 2030 وفقا لتوقعات “برايس ووتر هاوس كوبرز”:
|
أقوى اقتصادات العالم في عام 2030
|
الدولة
|
الترتيب على العالم
|
تعادل القوة الشرائية (تريليون دولار)
|
الصين
|
1
|
38.008
|
الولايات المتحدة
|
2
|
23.475
|
الهند
|
3
|
19.511
|
اليابان
|
4
|
5.606
|
إندونيسيا
|
5
|
5.424
|
روسيا
|
6
|
4.736
|
ألمانيا
|
7
|
4.707
|
البرازيل
|
8
|
4.439
|
المكسيك
|
9
|
3.661
|
بريطانيا
|
10
|
3.638
|
فرنسا
|
11
|
3.377
|
تركيا
|
12
|
2.996
|
السعودية
|
13
|
2.755
|
كوريا الجنوبية
|
14
|
2.651
|
إيطاليا
|
15
|
2.541
|
إيران
|
16
|
2.354
|
إسبانيا
|
17
|
2.159
|
كندا
|
18
|
2.141
|
مصر
|
19
|
2.049
|
باكستان
|
20
|
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