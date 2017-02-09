تقرير: المملكة تتقدم للمركز 13 بين كبرى اقتصادات العالم بحلول 2030

من المتوقع تقدم الاقتصاد السعودي نحو المركز الثالث عشر في قائمة أقوى اقتصادات العالم وفقا لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” عام 2030 مقارنة بالمركز العشرين حاليا.

وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان “نظرة ممتدة.. كيف سيتغير النظام المالي العالمي في عام 2050؟” اعتلاء الاقتصاد الصيني المركز الأول عالميا وتراجع الأمريكي إلى الترتيب الثاني وانضمام إندونيسيا والهند إلى الخمسة الكبار.

وعرض التقرير توقعاته للمشهد الاقتصادي العالمي في عامي 2030 و2050 وفي الأخير استمر تراجع الولايات المتحدة لتحتل المركز الثالث عالميا خلف الصين والهند.

ويحتل الاقتصاد الأمريكي حاليا المركز الأول عالميا يليه اقتصادات الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند على الترتيب بينما تشغل السعودية المركز 20.

صنف التقرير 32 دولة باستخدام تعادل القوة الشرائية.