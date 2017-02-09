 تقرير: المملكة تتقدم للمركز 13 بين كبرى اقتصادات العالم بحلول 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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تقرير: المملكة تتقدم للمركز 13 بين كبرى اقتصادات العالم بحلول 2030

تقرير: المملكة تتقدم للمركز 13 بين كبرى اقتصادات العالم بحلول 2030
المناطق - متابعات

من المتوقع تقدم الاقتصاد السعودي نحو المركز الثالث عشر في قائمة أقوى اقتصادات العالم وفقا لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” عام 2030 مقارنة بالمركز العشرين حاليا.

وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان “نظرة ممتدة.. كيف سيتغير النظام المالي العالمي في عام 2050؟” اعتلاء الاقتصاد الصيني المركز الأول عالميا وتراجع الأمريكي إلى الترتيب الثاني وانضمام إندونيسيا والهند إلى الخمسة الكبار.

وعرض التقرير توقعاته للمشهد الاقتصادي العالمي في عامي 2030 و2050 وفي الأخير استمر تراجع الولايات المتحدة لتحتل المركز الثالث عالميا خلف الصين والهند.

ويحتل الاقتصاد الأمريكي حاليا المركز الأول عالميا يليه اقتصادات الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند على الترتيب بينما تشغل السعودية المركز 20.

صنف التقرير 32 دولة باستخدام تعادل القوة الشرائية.

-يستخدم المتخصصون في الاقتصاد الكلي “تعادل القوة الشرائية” لتحديد الناتج الاقتصادي ومعايير المعيشة بين الدول في فترة زمنية محددة.

 

-أشار التقرير إلى تراجع الاقتصاد الياباني من المركز الثالث إلى الرابع وكذا الألماني من الرابع إلى السابع وبريطانيا وفرنسا من المركزين الخامس والسادس إلى العاشر والحادي عشر على الترتيب.

 

-وعلى العكس تقدمت الهند أربعة مراكز لتبلغ الترتيب الثالث عالميا وكذلك إندونيسيا التي يتوقع أن يشهد اقتصادها تقدما كبيرا ليصعد من المركز السادس عشر عالميا إلى الخامس عام 2030.

 

-كما توقع التقرير أن تنضم إيران ومصر وباكستان إلى قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم عام 2030 بالمراكز 16 و19 و20 على الترتيب.

أقوى اقتصادات العالم في عام 2016

الدولة

الترتيب

حجم الاقتصاد (تريليون دولار)

الولايات المتحدة

1

18.5

الصين

2

11.39

اليابان

3

4.73

ألمانيا

4

3.49

بريطانيا

5

2.64

فرنسا

6

2.48

الهند

7

2.25

إيطاليا

8

1.85

البرازيل

9

1.76

كندا

10

1.5

كوريا

11

1.4

روسيا

12

1.267

أستراليا

13

1.256

إسبانيا

14

1.252

المكسيك

15

1.036

إندونيسيا

16

0.940

هولندا

17

0.769

تركيا

18

0.735

سويسرا

19

0.662

السعودية

20

0.637

ترتيب أقوى اقتصادات العالم في عام 2030 وفقا لتوقعات “برايس ووتر هاوس كوبرز”:

أقوى اقتصادات العالم في عام 2030

الدولة

الترتيب على العالم

تعادل القوة الشرائية (تريليون دولار)

الصين

1

38.008

الولايات المتحدة

2

23.475

الهند

3

19.511

اليابان

4

5.606

إندونيسيا

5

5.424

روسيا

6

4.736

ألمانيا

7

4.707

البرازيل

8

4.439

المكسيك

9

3.661

بريطانيا

10

3.638

فرنسا

11

3.377

تركيا

12

2.996

السعودية

13

2.755

كوريا الجنوبية

14

2.651

إيطاليا

15

2.541

إيران

16

2.354

إسبانيا

17

2.159

كندا

18

2.141

مصر

19

2.049

باكستان

20

1.868

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