أمير الباحة يقلد مدير الجوازات ونائب مدير شرطة المنطقة رتبهما الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء عيد بن عياد المحمدي ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن عويض الوذيناني رتبتيهما الجديدتين ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما لرتبة لواء .

وهنأ سمو أمير منطقة الباحة اللواء المحمدي واللواء الوذيناني بالثقة الملكية، متمنياً لهما التوفيق لخدمة المنطقة.

من جانبهما عبر مدير الجوازات بالمنطقة ونائب مدير شرطة المنطقة ، عن شكرهما وتقديرهما للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ولسمو أمير منطقة الباحة على هذه الثقة، سائلين الله أن يعينهما على خدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر التقليد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي .