 أمير الباحة يقلد مدير الجوازات ونائب مدير شرطة المنطقة رتبهما الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يقلد مدير الجوازات ونائب مدير شرطة المنطقة رتبهما الجديدة

أمير الباحة يقلد مدير الجوازات ونائب مدير شرطة المنطقة رتبهما الجديدة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
قلد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء عيد بن عياد المحمدي ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن عويض الوذيناني رتبتيهما الجديدتين ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما لرتبة لواء .
وهنأ سمو أمير منطقة الباحة اللواء المحمدي واللواء الوذيناني بالثقة الملكية، متمنياً لهما التوفيق لخدمة المنطقة.
من جانبهما عبر مدير الجوازات بالمنطقة ونائب مدير شرطة المنطقة ، عن شكرهما وتقديرهما للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ولسمو أمير منطقة الباحة على هذه الثقة، سائلين الله أن يعينهما على خدمة الدين ثم المليك والوطن .
حضر التقليد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي .
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