 8.8 ملايين سجلوا في حساب المواطن حتى الآن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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8.8 ملايين سجلوا في حساب المواطن حتى الآن

8.8 ملايين سجلوا في حساب المواطن حتى الآن
المناطق - متابعات

أعلن حساب المواطن عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن حتى اليوم الخميس مايقارب التسعة ملايين مواطن، حيث وصل العدد (8,832,274) مسجل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت البوابة الإلكترونية بداية فبراير الجاري للتسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك من خلال الرابط: www.ca.gov.sa.

ويتاح التسجيل في البرنامج على مدار 24 ساعة يومياً، كما أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

ويعد البرنامج من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

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