 حالة ماطرة ليلة الأحد ويوم الإثنين على أجزاء من المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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حالة ماطرة ليلة الأحد ويوم الإثنين على أجزاء من المملكة

حالة ماطرة ليلة الأحد ويوم الإثنين على أجزاء من المملكة

تتأثر أجزاء من منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية خلال نهاية الأسبوع بحالة “محدودة التأثير” من عدم الاستقرار الجوي، ولكن يُتوقع أن يزداد تأثيرها ويتسّع نطاقُها يومي الأحد والإثنين، بإذن الله.

وخلال يومي الجُمعة والسبت، تظهر بعض السُحُب بشكل عشوائي ومُتفرق على ارتفاعات مُختلفة في شرق المملكة ووسطها وبعض مناطقها الغربية، إضافة إلى قطر والبحرين، مع فُرصة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في بعض المناطق، غالباً ما تكون خفيفة ومتفرقة في أماكن هُطولها.

وتشير بيانات النماذج العددية إلى اندفاع مُتزايد لتيارات جنوبية إلى جنوبية غربية رطبة نحو أجواء الجزيرة العربية والخليج العربي خلال نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع الجديد، إضافة إلى انخفاض قيم الضغط الجوي، واقتراب كُتلة هوائية باردة قادمة من الشمال عبر بلاد الشام.

هذه الظروف تُعتبر مثالية لتشكُل حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتشكُل السُحُب الماطرة، لا سيّما ليلة الأحد ويوم الإثنين، فوق مياه الخليج العربي، وكُل من قطر والبحرين، وأجزاء مُختلفة من شرق ووسط المملكة ، بما في ذلك العاصمة الرياض، إضافة إلى الجبال الجنوبية الغربية من المملكة في كل من عسير والباحة وجازان، وجبال اليمن، ما سيعمل إن شاء الله على هُطول الأمطار على فترات، فوق أجزاء واسعة من هذه المناطق، وبشدّة مُتفاوتة، قد يصحبها الرعد في بعض المناطق، خاصة فوق الجبال الجنوبية الغربية، وفوق مياه الخليج العربي.

كما تُشير بيانات نماذج التنبؤات العددية إلى توقعات بهبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السُرعة ليلة الأحد ويوم الإثنين، على منطقة الربع الخالي، ما يعمل على إثارة الغبار بشكل واسع النطاق في أجزاء من الإمارات وصولاً لأجواء بعض مناطق الخليج العربي.

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