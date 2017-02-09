الداخلية البحرينية : تفاصيل عملية إحباط هروب مطلوبين إلى إيران

أفادت الداخلية البحرينية، اليوم الخميس بأن 3 من المطلوبين في قضايا إرهابية لقوا مصرعهم، فيما تم اعتقال 9 آخرين، وذلك خلال محاولة هربهم إلى إيران.

وأوضح رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق حسن الحسن، أنه قد جرى تنفيذ عدد من العمليات الأمنية، وبعضها وما يزال مستمراً براً وبحراً.

وأشار طارق حسن الحسن إلى أن قوات الأمن حاولت إيقاف قارب المطلوبين في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، مضيفاً أن القارب بادر بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، وتحديدا في المنطقة الواقعة شمال شرق منطقة جرادة.

وأكد المسؤول البحريني أن الرد المباشر على مصدر النيران كان وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات.

وقال اللواء الحسن: “إن العملية الأمنية نتج عنها مقتل 3 من الذين كانوا في الزورق، وهم رضا عبدالله عيسى الغسرة (29 عاماً)، محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 79 عاماً، والمدعو محمود يوسف حبيب حسن يحي (22 عاماً)، والمدعو مصطفى يوسف يوسف عبدعلي (35عاماً)”، مضيفاً أنه قد تم اعتقال 7 عناصر أخرى.

وضبطت بحوزة المتهمين أدلة مادية تثبت أنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة، كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصلهم إلى إيران، بحسب بيان أصدرته الداخلية البحرينية.

كما عثرت قوات الأمن بحوزة المعتقلين على سلاح رشاش “كلاشينكوف” وجهاز GPS لتحديد الاتجاهات وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية “ثريا” بجانب بطاقاتهم الشخصية ومبالغ نقدية وملابس ومتعلقات شخصية.

وفي عملية ثانية، أضاف بيان الداخلية البحرينية، أن “قوات الأمن تمكنت في عملية موازية، من اعتقال علي محمد علي محمد حكيم العرب (23 عاماً) المشتبه الرئيسي بارتكاب العمل “الإرهابي” الذي أسفر عن مقتل الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة، بالإضافة إلى المشاركة في تهريب محكومين”.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قوات الأمن تمكنت من “إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين كانوا هربوا في الأول من يناير (كانون الثاني) العام الجاري من مركز الإصلاح والتأهيل باستخدام قارب متجه إلى إيران”.

ونفذ مسلحون هجوماً على سجن جو مطلع العام الجاري، مما أسفر عن مقتل شرطي بحريني وإصابة آخر، فضلاً عن تهريب 10 سجناء محكوم عليهم في قضايا إرهابية.