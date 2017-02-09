 الزميل الرويلي و الاخصائي الشمري ضمن منتخب اللجنة البارالمبية السعودية في بطولة غرب اسيا في الامارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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الزميل الرويلي و الاخصائي الشمري ضمن منتخب اللجنة البارالمبية السعودية في بطولة غرب اسيا في الامارات

المناطق - الجوف

أصدر وكيل رئيس الهيئة العامة للشئون الرياضية الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الهريش قرارًا بتكليف اثنين من نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة و هما الزميل الأستاذ فواز بن الغثيان الرويلي إداريًا و الأستاذ فلاح بن مرجي الشمري اخصائي علاج طبيعي ضمن أعضاء وفد منتخب اللجنة البارالمبية السعودية و المشارك في بطولة دورة غرب اسيا في الامارات للفترة من 21-28/5/1438هـ و يسبقها معسكر داخلي بمدينة الرياض خلال الفترة من 4-20/5/1438هـ .
من جانبه قدم الرويلي و الشمري شكرهما و تقديرهما للأستاذ الهريش و للأمين العام للجنه البارالمبية السعودية الأستاذ محمد عبد
الرحمن الخريجي على هذا التكليف و هذه الثقة و الشكر موصول لرئيس نادي الجوف الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح و لكافة أعضاء مجلس الإدارة في النادي على دعمهم و تشجيعهم
، سائلين الله أن يوفقهما في عملهما و أن يوفق المنتخب في تحقيق نتائج مميزة و متقدمة في هذه البطولة .

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