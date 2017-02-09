أصدر وكيل رئيس الهيئة العامة للشئون الرياضية الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الهريش قرارًا بتكليف اثنين من نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة و هما الزميل الأستاذ فواز بن الغثيان الرويلي إداريًا و الأستاذ فلاح بن مرجي الشمري اخصائي علاج طبيعي ضمن أعضاء وفد منتخب اللجنة البارالمبية السعودية و المشارك في بطولة دورة غرب اسيا في الامارات للفترة من 21-28/5/1438هـ و يسبقها معسكر داخلي بمدينة الرياض خلال الفترة من 4-20/5/1438هـ .
من جانبه قدم الرويلي و الشمري شكرهما و تقديرهما للأستاذ الهريش و للأمين العام للجنه البارالمبية السعودية الأستاذ محمد عبد
الرحمن الخريجي على هذا التكليف و هذه الثقة و الشكر موصول لرئيس نادي الجوف الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح و لكافة أعضاء مجلس الإدارة في النادي على دعمهم و تشجيعهم
، سائلين الله أن يوفقهما في عملهما و أن يوفق المنتخب في تحقيق نتائج مميزة و متقدمة في هذه البطولة .
الزميل الرويلي و الاخصائي الشمري ضمن منتخب اللجنة البارالمبية السعودية في بطولة غرب اسيا في الامارات
أصدر وكيل رئيس الهيئة العامة للشئون الرياضية الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الهريش قرارًا بتكليف اثنين من نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة و هما الزميل الأستاذ فواز بن الغثيان الرويلي إداريًا و الأستاذ فلاح بن مرجي الشمري اخصائي علاج طبيعي ضمن أعضاء وفد منتخب اللجنة البارالمبية السعودية و المشارك في بطولة دورة غرب اسيا في الامارات للفترة من 21-28/5/1438هـ و يسبقها معسكر داخلي بمدينة الرياض خلال الفترة من 4-20/5/1438هـ .
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