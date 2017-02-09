انفجار داخل مفاعل نووي شمالي فرنسا

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار داخل أحد المفاعلات النووية، شمالي فرنسا.

وقالت صحيفة “واست فرانس” إن دخاناً انبعث من غرفة الآلات بالوحدة الأولي للمفاعل النووي في مقاطعة “فلامونفيل” المطلة على بحر المانش، ويُرجح أن يكون ناجماً عن انفجار.

وأضافت أنه تم احتواء الحريق الذي نشب خارج المجال النووي، دون أن يستدعي الأمر اللجوء إلى خطة طوارئ داخلية.

كما توجه رجال الإطفاء وعدد من سيارات الإسعاف نحو المكان.

ورجّحت الصحيفة أن الانفجار أوقع عدداً من الإصابات، حيث أن سبعة أشخاص كانوا في الموقع لحظة وقوع الحادث.

من جهتها، لم تؤكد إدارة المفاعل النووي مصدر انبعاث الدخان.

وقال قسم الاتصالات بالمفاعل إن “رجال الإطفاء تدخلوا بسرعة”.مشيراً إلى أنه لم يقع إطلاق خطة طوارئ.

ولفت إلى أنه “تم إيقاف المفاعل وفقاً للمعمول به في مثل هذه الحالات، ولا يعرف إن كان هناك مصابون”.