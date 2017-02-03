نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ..أمير منطقة الرياض يرعى سباق الفروسية الكبير

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – ، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بعد غدٍ السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين (فئة أولى)، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وخصص الشوط التاسع لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) ، والشوط العاشر للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) للتنافس على كأسي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -.

ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط على النحو التالي:

الشوط الأول على جائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحان لمسافة 1400 متر.

الشوط الثاني على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان لمسافة 1600 متر.

الشوط الثالث على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل لمسافة 1400 متر.

الشوط الرابع على جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي آل سعود لمسافة 1600 متر.

الشوط الخامس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن تركي آل سعود لمسافة 1400 متر.

الشوط السادس على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي آل سعود لمسافة 1600 متر .

الشوط السابع على جائزة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ال سعود لمسافة 1800 متر .

الشوط الثامن على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين “سيارة موديل 2016 ” (للخيالة المتمرنين) لمسافة 2000 متر.

الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الانتاج (الفئة الأولى) لمسافة 2400 متر.

الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد (الفئة الأولى) لمسافة 2400 متر.

وأعرب مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع في تصريح له بهذه المناسبة عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله -، مؤكداً أن هذا الدعم والتشجيع كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليها عشاق ومتابعي هذا الرياضة.

وأوضح أن نادي الفروسية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي , أنهى جميع الاستعدادات الخاصة لحفل السباق، معبراً عن سعادته وجميع منسوبي نادي الفروسية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل السباق الذي ينتظره ويتوق إليها محبو وجمهور رياضة الفروسية.