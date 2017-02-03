 الهلال يروض الفيصلي بهدفين ويتمسك بصدارته لدوري جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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الهلال يروض الفيصلي بهدفين ويتمسك بصدارته لدوري جميل

الهلال يروض الفيصلي بهدفين ويتمسك بصدارته لدوري جميل
المناطق - متابعات

حقق الهلال فوزاً مهماً وغالياً على مضيفه الفيصلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين.

سجل أهداف الهلال قائده سلمان الفرج من تسديدة قوية عند 51، وأضاف عمر خريبين هدف الهلال الثاني من كرة رائعة عند الدقيقة عند الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تمسك الهلال بصدارته لدوري جميل برصيد 44 نقطة، ليتفوق بفارق 4 نقاط على الأهلي الذي تجمد رصيده عند 40 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة.

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