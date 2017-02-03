 الإطاحة بـ139 مطلوباً أمنياً في حملة للشرطة بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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الإطاحة بـ139 مطلوباً أمنياً في حملة للشرطة بالخرج

الإطاحة بـ139 مطلوباً أمنياً في حملة للشرطة بالخرج
المناطق_الخرج

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه “استمراراً لجهود الحملات الأمنية؛ فقد نفذت شرطة منطقة الرياض حملة أمنية موسعة في محافظة الخرج أسفرت عن ضبط 124 وافداً لمخالفتهم نظامي الإقامة والعمل و130 سعودياً وتسعة وافدين من جنسيات متعددة مطلوبين لعدد من مراكز الشرط داخل المملكة”.
وأضاف: “جرى تسليمهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم”، مؤكداً أن “هذه الحملات مستمرة في جميع محافظات المنطقة بما يكفل الأمن والسكينة العامة”

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