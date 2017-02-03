 أمانة الرياض تبدأ إخلاء الأحياء السكنية من المحلات ومساكن العمال والورش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض تبدأ إخلاء الأحياء السكنية من المحلات ومساكن العمال والورش

أمانة الرياض تبدأ إخلاء الأحياء السكنية من المحلات ومساكن العمال والورش
المناطق_الرياض

جددت أمانة منطقة الرياض التذكير بتطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتعلق بإخلاء الأحياء السكنية في العاصمة من الشركات والمؤسسات التجارية وكافة الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة.
وأوضحت أن تطبيق هذا القرار يأتي في إطار جهود الأمانة لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، بحيث تصبح آمنة لسكانها وخالية من الاستعمالات المخالفة التي تشكل ضرراً أو إزعاجاً مرورياً وبيئياً وأمنياً داخل الأحياء.
وأشارت الأمانة إلى أنه في إطار تفعيل قرار الهيئة بإخلاء الأحياء السكنية تم تشكيل فريق عمل مشترك من إمارة منطقة الرياض وأمانة العاصمة وشرطة المنطقة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، لاتخاذ كافة إجراءات إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية المخالفة والمتمثلة في: الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات والورش ومواقع سكن العمال.
وطالبت أصحاب هذه الأنشطة بسرعة إخلاء مواقعهم داخل الأحياء السكنية بالعاصمة قبل 12 جمادى الآخرة المقبل، مشددة على أنه في حال عدم التزام أصحاب المنشآت والأنشطة المخالفة بالإخلاء في الموعد المقرر فإن الجهات المعنية ستطبق قرار الإخلاء جبرياً وفق ما تقضي به الأنظمة والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، مذكرة بأن رقم مركز طوارئ الأمانة 940 للإبلاغ عن أي مخالفة في هذا الصدد.

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