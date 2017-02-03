 (الفيفا) يختار فهد المرداسي ضمن قائمة حكام مونديال 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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(الفيفا) يختار فهد المرداسي ضمن قائمة حكام مونديال 2018

(الفيفا) يختار فهد المرداسي ضمن قائمة حكام مونديال 2018
المناطق_متابعات

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حكم الساحة السعودي فهد المرداسي (31 عاماً) ضمن قائمة تضم 53 حكماً على مستوى دول العالم لحضور معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.
وسيقام المعسكر بمدينة فلورنسا في إيطاليا خلال الفترة من 3 حتى 7 أبريل المقبل. وتضم القائمة نخبة من حكام العالم المميزين من جميع قارات العالم بعد أن وقع الاختيار عليهم من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بيرويجي
كولينا. وسيخضع الحكام المشاركون لاختبارات لياقية وطيبة وفي قانون كرة القدم، بعد أن يتم اختيارهم لبطولات الفيفا المقبلة

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