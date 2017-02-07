 بلاغ مواطن يقود للقبض على 7 وافدين مخالفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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بلاغ مواطن يقود للقبض على 7 وافدين مخالفين

بلاغ مواطن يقود للقبض على 7 وافدين مخالفين
المناطق_الرياض

نجح فريق من شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل في القبض على 7 وافدين حوّلوا شقةً سكنية مقراً لصيانة وبيع الجوالات في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات، وتمت إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات، وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

وكانت شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل قد تفاعلا مع بلاغ أحد المواطنين يفيد بوجود عمالة وافدة تمتهن صيانة الجوالات داخل شقة سكنية بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية.

وذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أنه بعد التأكد من صحة البلاغ قامت شرطة منطقة الرياض بمشاركة فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض بمداهمة الشقة وعثر بداخلها على مجموعة من الأجهزه تحت الصيانة وقطع غيار و عدد من إكسسوارات الجوالات وقد تم القبض على الوافدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وشدد على استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظّمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة، مع التأكيد على تطبيق القرار الوزاري بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    مات الامل

    بدري

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