 ولي العهد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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ولي العهد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة

ولي العهد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة
المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -، في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.

ونقل السفير الجزائري خلال الاستقبال تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه الكريم، وتمنياته للشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه – حفظه الله – تحياته وتقديره لفخامته، وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

كما جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان.

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