 أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب محمد محزري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب محمد محزري

أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب محمد محزري
المناطق_جازان

شيع أهالي محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، اليوم، جثمان العريف محمد بن موسى حسن محزري، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلون، بجامع قرية الجعدية، محافظ الأحد عبدالله بن محمد الريثي وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.
ونقل الريثي والعتيبي، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم، ثمن ذوو الشهيد محزري، تعازي القيادة الرشيدة ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.

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