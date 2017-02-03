 «مدني الشرقية» ينقذ ٥٠ شخصا من حريق في عمارة وإصابة طفلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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«مدني الشرقية» ينقذ ٥٠ شخصا من حريق في عمارة وإصابة طفلين

«مدني الشرقية» ينقذ ٥٠ شخصا من حريق في عمارة وإصابة طفلين
المناطق_الدمام

نشب حريق في عمارة مكونة من ثمانية أدوار في اسكان الخبر مساء يوم الخميس، وتم إنقاذ ٥٠ شخصا من قبل فرق الدفاع المدني.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري إن فرق الدفاع المدني تبلغت مساء الخميس في إسكان الخبر، عن نشوب حريق في عمارة مكونة من 8 أدوار بكل دور ثلاث شقق انحصر الحريق بشقة بالدور الأرضي في صالة، وقامت فرق الدفاع المدني بإخلاء العمارة بالكامل احترازيا لوجود كثافة دخانية وقد كان عدد المتواجدين بها 50 شخص تقريباً والسيطرة على الحريق، ونتج عن الحادث إصابة طفلتين من المجاورين باختناق بسيط وتلقتا العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.

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