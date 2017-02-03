 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيا من معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون .

وهنأ خادم الحرمين الشريفين في بداية الاتصال، معاليه ، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية الأمريكية ، وقد عبر الوزير تيلرسون عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة وأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في العالم.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سويا ضد الإرهاب ، وتقوية العلاقات الاقتصادية.

وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ، وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .

كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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