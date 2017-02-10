 ملتقى التطوع الأول يختتم فعالياته بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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ملتقى التطوع الأول يختتم فعالياته بالخرج

ملتقى التطوع الأول يختتم فعالياته بالخرج
المناطق_الخرج
أختتم بمحافظة الخرج ملتقى التطوع الاول  والذي نظمه نادي الحي بثانوية الإمام البخاري وشباب الخرج التطوعي وبرعاية من المعهد التقني للألبان والأغذية ، وذلك بمشاركة ١٥ فريقا من المحافظة بمختلف الأنشطة والمهارات التطوعية والتنظيمية والتي حظي فيها الملتقى بمشاركة فريق طيران الخرج وسايكلنق للدراجات وبايكرز للدبابات وقلوب الخير التطوعي وكشافة الخرج ، ومشاركة من صالون سارة الثقافي وفريق لامتنا نحيا وفريق ها وفريق نحن لكم لذوي الاعاقة وفريق لاجلك الصحي وفريق نادي الحاسب وفريق الأسر المنتجة المميزة إضافة الى شباب الخرج التطوعي بادارة الملتقى بركنيه الشبابي والنسائي  .
الجدير ذكره أن الملتقى حظي بزيارة مشرفين من إدارة التربية والتعليم ومسئولين بالدوائر الحكومية ولجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية وكذلك مشرفي وإدارة المعهد التقني للألبان والتغذية الراعي للفعالية والذي قدمت لهم الفنانة التشكيلية إهداء ” نوف سعود ” لوحة تشكيلية من رسوماتها .
هذا وعبرت الفرق التطوعية المشاركة عن إمتنانها وشكرها للجهات المنظمة للفعالية وذلك لما قدمته الفعالية لهم من إبراز مواهبهم وإمكانياتهم ولما لها دور من خلق شراكات تطوعية بين الفرق والتي تهدف للرقي بالمحافظة عن طريق الأعمال التطوعية .

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