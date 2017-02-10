الهلال الأحمر في الباحة يشارك بمعرض مع الشؤون الصحية في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

شاركت هيئة الهلال الاحمر السعودي بالباحة ممثلة بالعلاقات العامه والتوعيه والتطوع بعدد من المتطوعين والمتطوعات وعدد من افراد هيئة الهلال الاحمر بمعرض مع الشئون الصحية وذلك ضمن الحملة الخليجيه للتوعية بالسرطان .

واوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة بان معرض الهلال الاحمر اختص بشرح مفصل عن كيفية التعامل مع الاصابات واحتوى على قسم خاص بالتطوع وكيفية التسجيل وماهو دور المتطوع والمتطوعه مشيرا بانه تم توزيع البرشورات والهدايا والحقائب الاسعافيه والورد لزوار المعرض.