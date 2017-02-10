 الهلال الأحمر في الباحة يشارك بمعرض مع الشؤون الصحية في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية بيانات أمريكية تهوي بالذهب من أعلى مستوى في 3 أشهر القيادة تهنئ الرئيس محمد فرماجو بمناسبة انتخابه رئيساً للصومال ولي العهد يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة نبأ للتواصل الوطني الهلال الأحمر في الباحة يشارك بمعرض مع الشؤون الصحية في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ملتقى التطوع الأول يختتم فعالياته بالخرج خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي «مدني الشرقية» ينقذ ٥٠ شخصا من حريق في عمارة وإصابة طفلين أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب محمد محزري ولي العهد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة بلاغ مواطن يقود للقبض على 7 وافدين مخالفين سواريز يغيب عن نهائي كأس ملك أسبانيا

الهلال الأحمر في الباحة يشارك بمعرض مع الشؤون الصحية في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

الهلال الأحمر في الباحة يشارك بمعرض مع الشؤون الصحية في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان
المناطق_عبدالرحمن سفر
شاركت  هيئة الهلال الاحمر السعودي بالباحة ممثلة بالعلاقات العامه والتوعيه والتطوع بعدد من المتطوعين والمتطوعات وعدد من افراد هيئة الهلال الاحمر بمعرض مع الشئون الصحية وذلك ضمن الحملة الخليجيه للتوعية بالسرطان .
واوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة بان معرض الهلال الاحمر اختص بشرح مفصل عن كيفية التعامل مع الاصابات واحتوى  على قسم خاص بالتطوع وكيفية التسجيل وماهو دور المتطوع والمتطوعه  مشيرا بانه تم توزيع البرشورات والهدايا والحقائب الاسعافيه والورد لزوار المعرض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>