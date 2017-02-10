 ولي العهد يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة نبأ للتواصل الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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ولي العهد يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة نبأ للتواصل الوطني

ولي العهد يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة نبأ للتواصل الوطني
المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله- في مكتب سموه بالرياض مساء اليوم الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة نبأ للتواصل الوطني التي يقدمها مركز المعلومات الوطني .

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية لجرائم الرشوة والتعريف بجهات الضبط في قضايا الرشوة وآلية التواصل مع الجهات المختصة من خلال الهاتف المجاني 980 أو عن طريق البريد الإلكتروني 980@900moi.gov.sa أو الحضور لأحد فروع المكاتب الإدارية في مناطق المملكة .

وتعد منصة نبأ بوابة وطنية رقمية للتواصل مع الجهات الحكومية والتواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال رسائل الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الصوتية للمسجلين في بوابة أبشر .

وتراعي المنصة خصوصية بيانات المستخدمين والحفاظ عليهم من الرسائل المزعجة والمكررة والوصول للفئات المستهدفة بالرسائل بشكل دقيق.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني .

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