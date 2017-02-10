بيانات أمريكية تهوي بالذهب من أعلى مستوى في 3 أشهر

هبط الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة بعد نشر بيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى اقتصاد أقوى بما يزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الجملة في الولايات المتحدة وانخفاض طلبات الحصول على إعانة بطالة وهو ما قاد الدولار والعائد على السندات الأمريكية إلى الارتفاع.

وبحلول الساعة 2053 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.85 في المئة إلى 1231.03 دولار للأوقية (الأونصة) في حين جرت تسويته في العقود الأمريكية الآجلة منخفضا 0.2 في المئة إلى 1236.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1012.99 دولار للأوقية. ولامس المعدن 1028.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت الفضة 0.9 في المئة إلى 17.62 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 770 دولارا للأوقية.