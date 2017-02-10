 بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية

بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية
المناطق_بريدة

أعلنت كلية سليمان الراجحي للأعمال بالمدينة الجامعية في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب في تخصص إدارة الأعمال للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437 /1438هـ مؤكدة بأن القبول سيستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء المقبل.

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