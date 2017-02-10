بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية

أعلنت كلية سليمان الراجحي للأعمال بالمدينة الجامعية في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب في تخصص إدارة الأعمال للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437 /1438هـ مؤكدة بأن القبول سيستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء المقبل.
أعلنت كلية سليمان الراجحي للأعمال بالمدينة الجامعية في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب في تخصص إدارة الأعمال للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437 /1438هـ مؤكدة بأن القبول سيستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء المقبل.
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