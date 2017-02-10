 مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة «كهربا» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة «كهربا»

مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة «كهربا»
المناطق_جدة

سلمت إدارة الاتحاد مساء يوم الخميس، راتب شهر للجهازين الفني والإداري واللاعبين في إطار مواصلتها تسليم الرواتب وعدم تأخيرها فيما أنعش لاعب الوسط المصري محمود عبدالمنعم كهربا التدريبات بعد أن غاب الفترة الماضية بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية، وتنفس المدرب التشيلي لويس سييرا الصعداء بعد عودة الرباعي غير السعودي للتدريبات بمشاركة لاعبي الوسط الكويتي فهد الأنصاري والمصري محمود عبدالمنعم والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمهاجم التونسي أحمد العكايشي وسط فعالية كبيره من اللاعبين، وتأكد بشكل رسمي مشاركتهم مع أمام التعاون مساء السبت ما عدا الكويتي فهد الأنصاري الذي لا يزال يحتاج لأسبوعين حتى يتواجد ضمن التشكيلة الاساسية بسبب إصابة الظهر التي يعاني منها.

من جهة أخرى، تكللت عملية استعواض الرباط “المتصالب” التي أجراها مدافع الاتحاد عمار الدحيم بأحد المستشفيات الطبية في قطر بالنجاح وسيبدأ برنامجه التأهيلي خلال الأسابيع المقبلة ، وسيفتقد الفريق لخدماته خلال الموسم الرياضي الجاري.

وقدم الدحيم شكره وامتنانه للجماهير التي تواصلت معه وقال: “هذا ليس بمستغرب على الجماهير الاتحادية الوفية، وكل الشكر والتقدير لكل من تواصل معي من جماهير وإدارة ولاعبين بالإضافة إلى عدد من زملائي اللاعبين بالأندية الاخرى، وبإذن الله سأعمل خلال فترة التأهيلي بشكل جدي وستكون عودتي للملاعب قوية”.

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