كوالالمبور تكمل تحضيراتها لاستقبال 150 صحفيا رياضيا آسيويا

أعلنت لجنة الكونجرس بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية برئاسة السعودي طلال آل الشيخ جاهزية العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية في نسخته الـ19 خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى الثالث من مارس بمشاركة أكثر من 150 صحفي من مختلف أنحاء القارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الماليزي للصحافة الرياضية بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي محمد قاسم، ونائبيه السعودي طلال آل الشيخ، والماليزي احمد كواري، واعضاء لجنة الكونجرس بالاتحاد، تحت أنظار وسائل الإعلام الماليزية المختلفة.

وقال آل الشيخ: اللجنة اطلعت على التحضيرات الخاصة للفعالية الكبيرة التي تحظى باهتمام واسع، ومتابعة خاصة من قيادة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الكونجرس ناقشت مع مسؤولي الاتحاد خلال الاجتماع الذي سبق المؤتمر التفاصيل المتعلقة بالحدث، سواء السكن والمواصلات وقاعات الاجتماع، أو التسهيلات الخاصة بالوفود المشاركة بما يضمن نجاح فعاليات الكونجرس”.

معربا في ختام حديثه عن شكره لرئيس الاتحاد الآسيوي على الجهود التي يبذلها لتطوير منظومة العمل ومنح الدول في القارة الفرصة للمشاركة، ومسؤولي الاتحاد الماليزي للصحافة الرياضية ولزملائه أعضاء اللجنة التي تضم سطام السهلي من الكويت، وبشير سنان من اليمن، وساير زالاند من افغانستان، وصبا من الهند وشربل كريم من لبنان.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عن سعادته بالجاهزية العليا التي اعلنتها كوالالمبور، لاستضافة الحدث، وقال: “هذا غير مستغرب من مملكة ماليزيا الرائدة في مختلف المجالات على مستوى القارة وقارة آسيا اليوم تأخذ مكانتها الحقيقية، من خلال الفعاليات والاحداث الكبيرة التي تنظم في مختلف الدول الأعضاء، وانا على ثقته التامة في قدرة العاصمة كوالالمبور على استضافة نسخة مميزة للكونجرس الآسيوي والفعاليات التي ستصاحبه، وأشكر الاتحاد الماليزي وللشركات الراعية للكونجرس”.

وكان الاتحاد الاسيوي قد كشف عن الشعار الخاص بالكونجرس خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، فيما أعلنت اللجنة المنظمة عن الشركات الخمس التي سترعى الحدث.