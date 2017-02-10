 الأمم المتحدة: نحتاج إلى 511 مليون دولار لتخليص العالم من الألغام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: نحتاج إلى 511 مليون دولار لتخليص العالم من الألغام

الأمم المتحدة: نحتاج إلى 511 مليون دولار لتخليص العالم من الألغام
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أظهرت دراسة أممية حديثة تتعلق بمشاريع مكافحة الألغام الحاجة الماسة لزيادة العمل الإنساني ضد الألغام، بما في ذلك إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا في حالات النزاع وما بعد النزاع في جميع أنحاء العالم.
وأفاد المركز الإعلامي للأمم المتحدة، بأن الدراسة التي تعرف باسم “حافظة مشاريع الإجراءات المتعلقة بالألغام” لعام 2017 تبين الحاجة إلى 511 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 50 في المئة عن النداء الموحد في العام الماضي والبالغ 347 مليون دولار أمريكي.
ونقل المركز عن مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ورئيسة فريق الأمم المتحدة للتنسيق المشترك بين الوكالات المعني بالإجراءات المتعلقة بالألغام أنياس ماركايو قولها: “إن الصراعات تمزق البلدان والمجتمعات عبر أنحاء العالم وتسبب زيادة مأساوية في عدد الإصابات الناتجة عن الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات”، مضيفةً أن هناك ضرورة مطلقة لخطة العمل الإنسانية لمكافحة مخاطر الألغام، وأن المعرفة والاستعداد للمساعدة متوفران لكن هناك نقص في التمويل.

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