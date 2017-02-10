أمير الكويت يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي

تلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية واستمرار التشاور بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأنها.

كما أكدا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف