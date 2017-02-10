 أمير الكويت يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الكويت يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي

أمير الكويت يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي
المناطق_وكالات

تلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية واستمرار التشاور بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأنها.
كما أكدا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف

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