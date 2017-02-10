 معالي الفريق العمرو يصدر قرار بترقية عدد من الافراد في مدني الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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معالي الفريق العمرو يصدر قرار بترقية عدد من الافراد في مدني الجوف

معالي الفريق العمرو يصدر قرار بترقية عدد من الافراد في مدني الجوف
المناطق_ محمد الحسن

قلد سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد/ عمر بن عبدالله البيز عدد من الأفراد رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور قرار معالي مدير عام الدفاع المدني بترقيتهم إلى الرتب التي تلي رتبهم بحضور سعادة المساعد لمدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد: محمد عبدالله القريني ومدراء الإدارات.

وقد هنأهم سعادة العميد عمر بالترقية وحثهم على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم على هذه الترقية وأنها ستعطيهم الدافع لمواصلة خدمة الدين ثم المليك والوطن

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