 مسؤول يمني: 80% ‏من ‏المساعدات المقدمة لشعبنا مصدرها دول ‏التعاون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مسؤول يمني: 80% ‏من ‏المساعدات المقدمة لشعبنا مصدرها دول ‏التعاون الأمم المتحدة: نحتاج إلى 511 مليون دولار لتخليص العالم من الألغام معالي الفريق العمرو يصدر قرار بترقية عدد من الافراد في مدني الجوف أمير الكويت يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي كوالالمبور تكمل تحضيراتها لاستقبال 150 صحفيا رياضيا آسيويا مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة «كهربا» الأثنين القادم …قياس وتحقيق رضا المستفيدين في بلدية الخفجي بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية بيانات أمريكية تهوي بالذهب من أعلى مستوى في 3 أشهر القيادة تهنئ الرئيس محمد فرماجو بمناسبة انتخابه رئيساً للصومال ولي العهد يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة نبأ للتواصل الوطني الهلال الأحمر في الباحة يشارك بمعرض مع الشؤون الصحية في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

مسؤول يمني: 80% ‏من ‏المساعدات المقدمة لشعبنا مصدرها دول ‏التعاون

مسؤول يمني: 80% ‏من ‏المساعدات المقدمة لشعبنا مصدرها دول ‏التعاون
المناطق_وكالات

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ‏في اليمن عبدالرقيب فتح أن 80 في المئة ‏من ‏المساعدات المقدمة للشعب اليمني مصدرها دول ‏مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبيّن فتح في تقرير له بالاجتماع العاشر لمكتب ‏تنسيق المساعدات الخليجية المقدمة لليمن الذي عُقد ‏اليوم في مدينة الرياض أن الوضع الإنساني في ‏اليمن يزداد سوءاً ‏بسبب تعنت الميليشيا ‏الانقلابية وقيامها باحتجاز القوافل والمساعدات ‏الإنسانية المخصصة، من ‏خلال سيطرتها على مينائي ‏الصليف والحديدة، إضافة إلى احتجازها ومصادرتها ‏لقوافل الإغاثة ‏المخصصة للمحافظات الخاضعة ‏لسيطرتها.
وطالب الوزير فتح – وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – المنظمات الأممية ‏بإدانة ‏الممارسات والأعمال التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية ‏تجاه أنشطة الإغاثة وتوضيح ذلك ‏للرأي العام ‏المحلي والدولي, موضحاً أن معظم المساعدات المصادرة والمحتجزة ‏من ‏الميليشيا تأتي عن طريق برنامج الغذاء ‏العالمي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وبتمويل ‏من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب الوزير اليمني، عن شكر القيادة السياسية في ‏بلاده لمكتب تنسيق المساعدات على ما ‏يقوم به من ‏جهود كبيره في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب ‏اليمن في المجالات كافة، مؤكداً ‏أن هذه الجهود ‏محل تقدير وترحيب كبير من الرئيس اليمني عبدربه ‏منصور هادي والحكومة ‏والشعب اليمني.‏

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>