 اليمن.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في صنعاء اجتماع موسع للمعارضة السورية في الرياض وبحث في جنيف 4 اليمن.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام مسؤول يمني: 80% ‏من ‏المساعدات المقدمة لشعبنا مصدرها دول ‏التعاون الأمم المتحدة: نحتاج إلى 511 مليون دولار لتخليص العالم من الألغام معالي الفريق العمرو يصدر قرار بترقية عدد من الافراد في مدني الجوف أمير الكويت يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي كوالالمبور تكمل تحضيراتها لاستقبال 150 صحفيا رياضيا آسيويا مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة «كهربا» الأثنين القادم …قياس وتحقيق رضا المستفيدين في بلدية الخفجي بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية بيانات أمريكية تهوي بالذهب من أعلى مستوى في 3 أشهر

اليمن.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام

اليمن.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام
المناطق - اليمن

كشف نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف الخميس عن خطة لتأمين وإنعاش ميناء المخا الاستراتيجي، وبقية الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية متوقعاً تشغيل الميناء خلال أيام.

إلى ذلك، وبعد تأمين مدينة المخا، يستعد الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة للزحف نحو معسكر خالد بن الوليد شرقا وميناء الحديدة على امتداد الشريط الساحلي بدعم جوي وبري وبحري من قبل قوات التحالف العربي، بحسب ما أورد العميد عمر جوهر رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، الذي قال إن الجيش يسير وفق استراتيجية في تحرير المدن، ومنها ميدي المحاصرة من قبل الجيش .

كما أكد جوهر جاهزية القوات الحالية وقدرتها على التقدم، خصوصاً أن لديها 5 ألوية ضاربة لتحرير الحديدة، مضيفاً أن السيطرة على ساحل البحر الأحمر لليمن ستقطع شريان الحياة للانقلابيين الذين كانوا يستفيدون من هذه الموانئ في تهريب السلاح والمواد الممنوعة.

يذكر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانت توغلت في عمق مدينة المخا قبل أيام قليلة، بواسطة سيطرتها على معظم الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة المخا بدعم جوي مكثف من مقاتلات التحالف ومروحيات الأباتشي، الأمر الذي أجبر عناصر مليشيا الحوثي على التراجع إلى أطراف المدينة من الناحية الشمالية والغربية، في أعقاب معارك طاحنة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>