 مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في صنعاء اجتماع موسع للمعارضة السورية في الرياض وبحث في جنيف 4 اليمن.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام مسؤول يمني: 80% ‏من ‏المساعدات المقدمة لشعبنا مصدرها دول ‏التعاون الأمم المتحدة: نحتاج إلى 511 مليون دولار لتخليص العالم من الألغام معالي الفريق العمرو يصدر قرار بترقية عدد من الافراد في مدني الجوف أمير الكويت يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي كوالالمبور تكمل تحضيراتها لاستقبال 150 صحفيا رياضيا آسيويا مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة «كهربا» الأثنين القادم …قياس وتحقيق رضا المستفيدين في بلدية الخفجي بدء القبول والتسجيل في كلية الأعمال بمدينة سليمان الراجحي الجامعية بيانات أمريكية تهوي بالذهب من أعلى مستوى في 3 أشهر

مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في صنعاء

مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في صنعاء
المناطق_الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثين ألف سلة غذائية على مديريات محافظة صنعاء تستجيب لاحتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية.

هذه المساعدات استفاد منها 180 ألف شخص من خلال شبكة “النماء” اليمنية للمنظمات الأهلية، وذلك لتخفيف معاناة اليمنيين، ولتحسين الوضع المعيشي للنازحين والمتضررين.

ووزعت هذه السلال مؤخراً، في مديريات سنحان وهمْدان وبني مطر وبني حشيش وأرحب والأَعروش وبني شداد والطِيَال والحُصن وجحَانة ونهم.. كما شمل التوزيع تجمعات النازحين من محافظة صنعاء.

ويأتي هذا المشروع، امتدادا لمشاريع المركز البالغ عددها 112 مشروعا حتى الآن، نُــفذت في محافظات اليمن كافة .. بالتعاون مع 80 شريكا أمميًا وإقليمياً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>