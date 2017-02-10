معلمات “بند 105 لاكثر من عقدين”: كلنا أمل في الله ثم سلمان الحزم بحقوقنا المستحقة

اتجهت بعض القطاعات الحكومية في سنوات مضت للتعيين على البنود. ومن تلك القطاعات وزارة التعليم والرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك؛ لمعالجة بعض المشاكل المؤقتة، ولكن تم تجاوز الهدف من ذلك البند، وقد تم تحسين مستويات كل من عُيِّنوا على بنود خاصة لمنسوبي التعليم، على الرغم من سنوات الانتظار الكثيرة التي مكثوا فيها على ذلك البند 105. وقد كان للمعلمات النصيب الأكبر أكثر من المعلمين في البقاء على ذلك البند؛ وإلى الآن لم تحتسب لهن السنوات مساواة بغيرهن .

المتضرارات من ذلك البند ومن ذلك التعيين الذي جلب لهن الأرق وراء المطالبات تلو المطالبات مامليين في الله ثم ولاة الأمر أن تنحل معاناتهمن وياخذن شيء من حقهن الذي مضى عليه مايقارب العقدين .

وقد أنشأن عدد من الهاشتاقات للمطالبة بحقوقهن وإيصال اصواتهن لمن يهمه الأمر وكان آخر هاشتاق تحت وسم #مظلومة _بند_105_في_ذمة_الله

وقد تحدثن المعلمات المتضرارات للمناطق عن معاناتهن وتحدث عنهن الأستاذة عزيزة الغامدي إحدى المتضررات وعضوة قناة التليجرام للمطالبة بالحقوق الوظيفية بقولها اجتمع أكثر من 32الف معلمة في قنوات التلجرام بفضل الله ثم الأستاذ عادل الحارثي الذي فتح قنواته في التليجرام لنقل معاناتنا ومساعدتنا في المطالبة وهذه المجموعات هي متنفسنا في قضيتنا بند 105نتناقش معا ونشكو لبعضنا البعض هموم قضيتنا. وكانت النواة للعودة للمطالبة باحتساب سنوات البند كخدمة وعودة الأمل ل الآلاف من المعلمات

وفجعنا يوم أمس بموت احدى العضوات في المجموعة وهي المشرفة التربوية ومسؤولة نظام نور في مكتب تعليم خيبر بهية الزيري ومن هنا نوجه أحر التعازي لذويها باسم أعضاء (قناة المطالبة بالحقوق التعليمية) ونسأل الله الرحمة والمغفرة لها. حيث وافتها المنية وهي تطالب باحتساب سنوات خدمتها لكي تستطيع التقاعد من جهة وتصارع مرض السرطان من جهة أخرى .

وقصة معلمات البند يعرفها القاصي والداني منذ أكثر من 24 سنه وتحديدا من عام 1414ه الى عام 1422ه

قضى خلالها المعلمات سنوات على البند 105 ولم تحتسب الى الان كخدمة وتصل الى ست سنوات بند لدى بعض المعلمات والبعض خمس سنوات والبعض أربع سنوات والبعض ثلاث سنوات ونصف والبعض وهم اول دفعة بند سنه وحده فقط دفعة 1414 ه

حيث تقدمنا للعمل حسب الاحتياج وعن طريق المفاضلة وتم تعيين معلمات البند برقم وتاريخ وفي قرى نائية وبراتب زهيد مقطوع 4000 الاف على البند 105

ودخلنا حركة نقل رسمية وزارية فتم نقلنا بقرار وتاريخ واستمرينا على البند حتى عام 10/11/1422 من سنتين الى ست سنوات حتى تم الترسيم على المستوى الثاني والبعض الثالث وجلسنا ست سنوات أخرى على مستوى اقل ودرجات وظيفية اقل وست سنوات أخرى من الظلم براتب زهيد

معلمة البكالوريوس كمعلمة دبلوم كمعلمة توظفت في نفس العام أقل مؤهل وأقل خبرة بمعنى شهادة البكالوريوس كانت تساوي بمنظورهم ورقة بيضاء

في1/5/1430 تم التحسين جميع المعلمات الى المستوى الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي

وقع عليهم المزيد من الظلم حيث طبقوا علينا المادة 18أ الغير نظامية خلال تحسين المستويات تحسين وهمي لأقرب راتب وبسبب المادة 18أ ضاعت درجات وظيفية لجميع دفعات معلمات البند فخسر البعض على سبيل المثال كدفعة 1417 تسع درجات وظيفية بسبب البند ست سنوات وبسبب المادة 18أ ثلاث سنوات وهكذا بقيت الدفع خسروا درجات تصل الى ( 8-7-6-5-4-3-2-1)

بعد 12 سنه حصلنا على المستوى المستحق الخامس لكن بدون درجات وظيفية

كل أثار ما سبق تسلب يوميا من جهدنا ومن رواتبنا القدر الكثير ولازال الظلم يتضاعف ويزيد

ومن حق كل موظف ان يتقاعد وفق سنوات خبرته ونحن فقط محكوم علينا أن ندفع الثمن ونواصل في دائرة القهر

هذي الحكاية لا تمثل حكومتنا ولا وطننا بل تمثل إهمال وفساد إداري أوقف ذات زمن لكن لم تعالج أثاره وجراح من لازالوا ينزفون.

في الختام وكلنا أمل بالله ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن ينظر إلى قضيتنا ومعاناتنا والتوجيه باعطاءنا حقوقنا من درجات مستحقة ومن سنوات خدمة التي ضاعت بدون وجه حق بين وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية .