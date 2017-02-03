طالبتان بتعليم الليث تتأهلان لنهائي أولمبياد إبداع 2017 على مستوى المملكة

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث للمشاركة في تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2017م) والذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة و الثانوية ، وجاءت النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة ، وانطباق معايير و ضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة، وجاءت نتائج الطالبتين المتأهلتين من تعليم الليث على النحو التالي :

الطالبة الموهوبة:مشاعل بنت أحمد بن سارج الجميعي من متوسطة حقال،عن مشروعها : إعادة تدوير الكتب والملازم المدرسية باستخدام أقلام الحبر القابلة للمسح.

والطالبة الموهوبة : سارة بنت مساعد بن سعيد اليزيدي ، من ثانوية المقررات بالليث عن مشروعها : تحضير بعض المواد ذات النشاط السطحي والعوامل الحفازة النانونية لإنتاج مستحلب نانوي للوقود الحيوي من إعادة تدوير الزيوت المزنخة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة للاحتراق .

بدوره عبر مدير التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي عن بالغ فخره واعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز ، مقدماً أجمل التهاني و التبريكات و الشكر و التقدير و العرفان للطالبات المتأهلات و لأسرهن و لمدارسهن ولمعلماتهن ، وللمشرفات التربويات بقسم الموهوبات في الليث ومكتب أضم على حسن إشرافهن على تدريبهن و تأهيلهن للمسابقة ، وإلى كل من وقف خلف الإنجاز بالدعم والمساندة .

كما أكد ( البركاتي ) على حرص إدارته على تسخير كافة الجهود و الإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية و تعليمية لتحفيز و رعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات ، في شتى مجالات الموهبة والفنون و الأنشطة المختلفة .