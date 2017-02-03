 طالبتان بتعليم الليث تتأهلان لنهائي أولمبياد إبداع 2017 على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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طالبتان بتعليم الليث تتأهلان لنهائي أولمبياد إبداع 2017 على مستوى المملكة

طالبتان بتعليم الليث تتأهلان لنهائي أولمبياد إبداع 2017 على مستوى المملكة
المناطق_عادل الزهراني

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  للموهبة والإبداع عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث للمشاركة في تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2017م) والذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة و الثانوية ، وجاءت النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة ، وانطباق معايير و ضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة، وجاءت نتائج الطالبتين المتأهلتين من تعليم الليث على النحو التالي :

الطالبة الموهوبة:مشاعل بنت أحمد بن سارج الجميعي من متوسطة حقال،عن مشروعها : إعادة تدوير الكتب والملازم المدرسية باستخدام أقلام الحبر القابلة للمسح.

والطالبة الموهوبة : سارة بنت مساعد بن سعيد اليزيدي ، من ثانوية المقررات بالليث عن مشروعها : تحضير بعض المواد ذات النشاط السطحي والعوامل الحفازة النانونية لإنتاج مستحلب نانوي للوقود الحيوي من إعادة تدوير الزيوت المزنخة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة للاحتراق .
بدوره عبر مدير التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي عن بالغ فخره واعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز ، مقدماً أجمل التهاني و التبريكات و الشكر و التقدير و العرفان للطالبات المتأهلات و لأسرهن و لمدارسهن ولمعلماتهن ، وللمشرفات التربويات بقسم الموهوبات في الليث ومكتب أضم على حسن إشرافهن على تدريبهن و تأهيلهن للمسابقة ، وإلى كل من وقف خلف الإنجاز بالدعم والمساندة .
كما أكد ( البركاتي ) على حرص إدارته على تسخير كافة الجهود و الإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية و تعليمية لتحفيز و رعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات ، في شتى مجالات الموهبة والفنون و الأنشطة المختلفة .

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