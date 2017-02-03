 مصادر: “الصندوق العقاري” يوقف الدفعات المالية مؤقتاً.. وتغيير قيمة القروض وفقاً لعدة معايير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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مصادر: “الصندوق العقاري” يوقف الدفعات المالية مؤقتاً.. وتغيير قيمة القروض وفقاً لعدة معايير

مصادر: “الصندوق العقاري” يوقف الدفعات المالية مؤقتاً.. وتغيير قيمة القروض وفقاً لعدة معايير
المناطق_الرياض

ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقاري أوقف الدفعات المالية لأسماء المواطنين المستحقين والتي تمت الموافقة عليها سابقاً، من أجل تطبيق الإجراءات والمعايير الجديدة للصندوق.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي لتقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، مشيرة بحسب صحيفة “الوطن” إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إبلاغ المستحقين الذين تم إيقاف قروضهم بالاشتراطات الجديدة التي يتفاوت فيها حجم الإقراض ليصل إلى 500 ألف ريال.

وأوضحت أن ذلك يعني أنه سيتم تغيير قيمة القروض بحسب معايير تتعلق بالراتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر وسجل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل.

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