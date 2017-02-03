ألقى الجيش اليمني القبض على 20 من عناصر الميلشيا الانقلابية خلال عمليات تمشيط لعدد من الأحياء في مدينة المخاء والتي كانت مختبئة في المنازل.
وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية، أن الفرق الهندسية التابعة للجيش تواصل عملياتها لنزع الألغام والأجسام المتفجرة من كافة أحياء مدينة المخا ومحيطها، والتي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال الأسابيع الماضية بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
الجيش اليمني يقبض على 20 حوثيا في المخاء ويواصل تطهير المدينة من الألغام والمتفجرات
ألقى الجيش اليمني القبض على 20 من عناصر الميلشيا الانقلابية خلال عمليات تمشيط لعدد من الأحياء في مدينة المخاء والتي كانت مختبئة في المنازل.
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