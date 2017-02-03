 الجيش اليمني يقبض على 20 حوثيا في المخاء ويواصل تطهير المدينة من الألغام والمتفجرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يقبض على 20 حوثيا في المخاء ويواصل تطهير المدينة من الألغام والمتفجرات

الجيش اليمني يقبض على 20 حوثيا في المخاء ويواصل تطهير المدينة من الألغام والمتفجرات
المناطق - واس

ألقى الجيش اليمني القبض على 20 من عناصر الميلشيا الانقلابية خلال عمليات تمشيط لعدد من الأحياء في مدينة المخاء والتي كانت مختبئة في المنازل.
وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية، أن الفرق الهندسية التابعة للجيش تواصل عملياتها لنزع الألغام والأجسام المتفجرة من كافة أحياء مدينة المخا ومحيطها، والتي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال الأسابيع الماضية بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

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