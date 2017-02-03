 “الإنذار المبكر”: أمطار رعدية على 7 مناطق بدءاً من السبت المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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“الإنذار المبكر”: أمطار رعدية على 7 مناطق بدءاً من السبت المقبل

“الإنذار المبكر”: أمطار رعدية على 7 مناطق بدءاً من السبت المقبل
المناطق_الرياض

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى توقعات بهطول أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة، من يوم السبت إلى الاثنين من الأسبوع المقبل – بمشيئة الله-.

وأوضح الإنذار المبكر أن المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها هي “الرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وعسير، والباحة، ونجران، وتكون متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية”.

كما يتوقع – بمشيئة الله- انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على شمال وغرب المملكة من يوم الأحد ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

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