 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مناطق الرياض والشرقية ومكة والمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مناطق الرياض والشرقية ومكة والمدينة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مناطق الرياض والشرقية ومكة والمدينة
المناطق -واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية, كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية من مرتفعات المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة, وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول شمالية إلى شمالية غربية في فترة المساء, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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