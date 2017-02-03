مخطط لبناء جدار زجاجي مضاد للرصاص حول برج إيفل

قال مصدر بمكتب رئيس بلدية باريس، الخميس، إن حائطا زجاجيا سيقام حول قاعدة برج إيفل أحد أكثر المعالم شهرة في العالم، بموجب خطة لحماية إضافية من الهجمات الإرهابية.

والبرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 متراً ويزوره حوالي سبعة ملايين زائر سنوياً له بالفعل سياج معدني وقائي حول قاعدته كان أقيم بصفة مؤقتة لمسابقة كأس الأمم الأوروبية لعام 2016 .

وشهدت فرنسا هجمات شنها متطرفون من بينها تفجيرات وهجمات بأسلحة نارية في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قتل فيها 130 شخصا.

وقال المصدر إن ألواحا زجاجية بارتفاع مترين ونصف المتر ستقام حول قاعدة البرج كأجراء للوقاية من هجوم إرهابي، وسيحال المشروع إلى لجنة خاصة ثم إلى وزارة البيئة.

وقال جان فرانسوا وهو مسؤول بالمدينة في بيان “لدينا ثلاثة أهداف: تحسين المنظر وجعل الدخول أيسر وتعزيز حماية الزائرين والعاملين”.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 20 مليون يورو (21.36 مليون دولار).