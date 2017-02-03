 عسيري: القوات اليمنية تسيطر على 85% من البلاد..وصالح سيخضع للمحاكمة في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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عسيري: القوات اليمنية تسيطر على 85% من البلاد..وصالح سيخضع للمحاكمة في اليمن

عسيري: القوات اليمنية تسيطر على 85% من البلاد..وصالح سيخضع للمحاكمة في اليمن
المناطق_وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، مستشار وزير الدفاع السعودي، اللواء أحمد عسيري، أن الرئيس اليمني السابق،علي عبد الله صالح، سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة.

وقال العسيري، في حديث لوكالتي “سبوتنيك” و”نوفوستي” الروسيتين، الخميس 9 فبراير/شباط، إن علي عبد الله صالح هو مواطن يمني “فرضت عليه عقوبات دولية ويرتكب أعمالا إجرامية في اليمن”، مضيفا أن الحكومة الشرعية للبلاد هي من يتحمل المسؤولية عن مواطنيها، لهذا السبب “سيخضع صالح للمحاكمة وفقا للقوانين اليمنية”.

واعتبر عسيري أن صالح “ينتمي لفئة المجرمين الذين نفذوا انقلابا على السلطة” في الدولة، لافتا إلى أن الرئيس اليمني السابق عليه التعاون مع الحكومة الشرعية إذا أراد تجنب العقوبة التي يستحقها وفقا للقانون.

وقال عسيري إن التحالف العربي يعتبر “جميع المجموعات التي دعمت الانقلاب كتلة واحدة قادت اليمن إلى المأساة” التي تمر بها البلاد حاليا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أن الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تسيطر حاليا على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، مشددا على أنه “لا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني”.

وردا على سؤال حول حقيقة استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي من صنعاء، قال العسيري: ” أنا لا أعلق على هذا النوع من الأكاذيب، وكل ما يحدث في المملكة أو في مناطق العمليات يعلن عنه من خلال بيان رسمي للتحالف، وعدم نشر بيان رسمي عن ممارسات المليشيات الحوثية، يعني أن هذا الأمر كذب، وليس لدينا وقت للجدال اللفظي على وسائل الإعلام”.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي: “نحن في مجال حقائق، ونقول لمن يردد أن المملكة أو بعض المواقع بها تعرضت لاستهداف أن يعطينا بيانا، نحن تعودنا على المصداقية مع المجتمع السعودي والعربي والدولي، عندما يحدث هذا النوع من العمليات سوف نعلنها، فلا يوجد لدينا ما نخفيه، إلى اليوم الميليشيات الحوثية استهدفت المملكة بـ 38 صاروخا باليستيا، جميعها ذكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف، ومعظم تلك الصواريخ الفاشلة تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين”.

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