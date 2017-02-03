 اكتشاف آلية تعمل على وقف نزيف الدماغ الخطير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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اكتشاف آلية تعمل على وقف نزيف الدماغ الخطير

اكتشاف آلية تعمل على وقف نزيف الدماغ الخطير
المناطق_وكالات

يعتبر نزيف الأوعية الدموية من أخطر الإصابات التي يتعرض لها الدماغ، وغالبا ما يؤدي إلى الموت، ولكن دراسة حديثة كشفت عن وجود أمل في درء هذا الخطر ووقف النزيف.

حيث اكتشف باحثون يابانيون آلية جديدة يمكن أن تحد من نزيف الدماغ المميت، ومن المتوقع أن يمهد البحث الجديد، الطريق أمام تطوير أدوية تمنع تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه”.

وتتمثل خطورة تمدد الأوعية الدموية الدماغية، في أنها معرضة لأن تنفجر إذا تركت دون علاج، وغالبا ما يكون التمزق المعروف باسم “نزف تحت العنكبوتية” مميتا.

وأجرى الباحثون في جامعة كيوتو، دراسة على فئران لديها تمدد في أوعية الدماغ الدموية، وذلك لتحديد مدى تطور المرض. وتوصل العلماء إلى أن تمدد تلك الأوعية، يتفاقم بمساعدة بروتين يعرف باسم “إي.بي2″، وعندما أعطيت الفئران مادة تعيق عمل هذا البروتين، تقلص الورم إلى أكثر من النصف.

ويعتقد الباحثون أن بروتين “إي.بي2” هو المسؤول الأول عن تطور المرض، وقال توموهيرو أوكي، أحد الباحثين في فريق جامعة كيوتو، إنه يأمل في تطوير عقاقير تمنع تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

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