 أكبر انتحار جماعي للحيتان في نيوزيلندا.. نفوق المئات منها على الشواطئ وهذا ما يفعله السكان (صور) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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أكبر انتحار جماعي للحيتان في نيوزيلندا.. نفوق المئات منها على الشواطئ وهذا ما يفعله السكان (صور)

أكبر انتحار جماعي للحيتان في نيوزيلندا.. نفوق المئات منها على الشواطئ وهذا ما يفعله السكان (صور)
Volunteers walk between some of the hundreds of stranded pilot whales after one of the country's largest recorded mass whale strandings, in Golden Bay, at the top of New Zealand's South Island, February 10, 2017. REUTERS/Anthony Phelps
المناطق_الرياض

أعلنت السلطات النيوزيلندية، الجمعة 10 فبراير/شباط 2017، نفوق مئات الحيتان في منطقة الخليج الذهبي جنوب البلاد، في واحدة من أضخم عمليات الانتحار الجماعي للحيتان بالبلاد منذ 1985.

وقال أندرو لامسون، مدير العمليات في قسم حماية البيئة بمنطقة الخليج الذهبي، في بيان اليوم: “لم نتوصل بعدُ لسبب محدد تسبب في حدوث ذلك”.

وأضاف: “تواصل فرق الإنقاذ ومجموعات كبيرة من المتطوعين العمل لإنقاذ الحيتان الموجودة على الشاطئ، وإعادتها مرة أخرى إلى مياه البحر”.

newzealand whales

newzealand whales

وفي نهاية جهود كثيفة، نجح متطوعون في إعادة أكثر من 100 حوت إلى مياه البحر، فيما يُنظم آخرون حالياً نوبات حراسة على الشاطئ؛ خشية أن تجنح الحيتان مجدداً.

ومنذ عام 1985، لم تشهد نيوزيلندا جنوحاً للحيتان بهذه العدد، عندما جنح 450 حوتاً في مدينة أوكلاند الشمالية.

وتُشاهَد هذه الظاهرة بشكل متكرر في نيوزيلندا، فيما احتار الخبراء في تحليلها، ولم يُعرف لها سبب محدد حتى اليوم.

newzealand whales

newzealand whales

newzealand whales

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