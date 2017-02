أكبر انتحار جماعي للحيتان في نيوزيلندا.. نفوق المئات منها على الشواطئ وهذا ما يفعله السكان (صور)

Volunteers walk between some of the hundreds of stranded pilot whales after one of the country's largest recorded mass whale strandings, in Golden Bay, at the top of New Zealand's South Island, February 10, 2017. REUTERS/Anthony Phelps