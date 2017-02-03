المشدد 7 سنوات لوزير مصري سابق وشريك له لإهدارهما 37 مليار جنيه

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، حضوريا، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، غيابيا، لهدرهما 37 مليار جنيه من المال العام.

وفي الجلسة التاسعة، التي عقدت في 9 فبراير/شباط الجاري، من القضية الجنائية المستمرة منذ مارس 2016 ، أسندت نيابة الأموال العامة العليا إليهما تهم ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق، والتزوير.

وجاء ذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام وزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام بتربيح رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، أحمد عبد السلام قورة، وتمكينه من الحصول على 26 ألف فدان من الأراضي المخصصة للزراعة بمنطقة العياط، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، ما تسبب في إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه مصري من المال العام.