اليوم .. لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي

يستضيف ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي اليوم في السابعة مساء بتوقيت المملكة، لقاءً حاسماً بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري.

وحسب وسائل إعلام محلية، يغيب عن اللقاء بعض نجوم الفريقين لأسباب متنوعة، فمن الزمالك يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا لعدم جاهزيته فنياً ومايوكا لعودته من السفر قبل فترة قصيرة من المباراة، ومن الأهلي يغيب الثلاثي مروان محسن نتيجة إصابته مع المنتخب بالرباط الصليبي ورامي ربيعة وعمرو السوليه بسبب الاصابة أيضا. يشار الى أن المباراة هي السوبر الثاني على التوالي بين الفريقين الذي تستضيفه الامارات، حيث احتضنت إمارة العين سوبر العام 2015 الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للزمالك.