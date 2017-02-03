حفاظا على السلامة العامة.. “مرور جازان” ينفذ حملات توعوية تستهدف ملاك الشاحنات وإلزامهم بتركيب حواجز الحماية

تنفذ إدارة مرور منطقة جازان حملات توعوية بكافة محافظات ومراكز المنطقة تستهدف ملاك الشاحنات وتوزيع النشرات التوعوية بنقاط المنع وإلزامهم بتركيب حواجز الحماية بكافة جوانب الشاحنات وذلك لمنع إنزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند حدوث اﻹصطدام بها لاسمح الله.

وأوضح مدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي ان الحملة تأتي وفق منظومة متكاملة من الحملات التي تقوم بها اﻹدارة العامة للمرور بالمملكة بكافة المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية إنفاذا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد وزير الداخلية ﻹلزام الشاحنات بتركيب حواجز حماية من كافة الجوانب وذلك لمنع إنزلاق المركبات الصغيرة أسفلها عند اﻹصطدام.

مضيفا بانهم يقومون بحملات توعوية بكافة محافظات ومراكز المنطقة وتوزيع المنشورات بنقاط المنع على ملاك الشاحنات وإلزامهم بتركيب حواجز الحماية بصفة عاجلة وحسب المواصفات والمقاييس التي تضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وذلك بإشراف مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي.

مشيرا إلى ان وسائل اﻷمان بمركبات النقل مثل الشاحنات والمقطورات تعد من أكثر القضايا التي تحظى بإهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان للحفاظ على السلامة العامة.

مؤكدا بأنهم لن يألوا جهدا في فرض النظام لمنع الحوادث قبل وقوعها وخلق بيئة آمنه متمنيا السلامة للجميع دائما.