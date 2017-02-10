حساب المواطن: “الشرهات” التي تصرف للمواطنين وشيوخ القبائل ضمن مصادر الدخل

أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد ‏العصيمي أن العوائد السنوية تُعد من أشكال وأنواع الدخل السنوي التي يجب أن يفصح عنها المسجلون في برنامج حساب المواطن، وذلك من أجل تعزيز مبدأ نزاهة المعلومات والبيانات.

وشدد على أهمية الإفصاح عن جميع مصادر الدخل للمستفيدين دون استثناء، مبينا أنه يتم التحقق من دخل المستفيدين من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات ومقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

ويتضمن ذلك “الشرهة”، وهي العوائد السنوية التي تصرف لبعض المواطنين وشيوخ القبائل طيلة نصف قرن وآلية صرفها واستحقاقها، فهي تاريخياً كانت تُسمى بعوائد المناخ ويقصد بها (نوّخ) فهي تستخدم من قبل لجان الصرف مقتبسة من إناخة الإبل في مكان صرف، “فتنيخ” الإبل ركابها لتسلم «مناخهم» السنوي التي تكون في شهر محرم في كل عام هجري وقد بدأت في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، سعيا منه لتحقيق ضمان الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة حينذاك، إذ كان البدو وشيوخ القبائل “ينوخون” مطاياهم طلباً لما يسمى بـ”الشرهة” أي مساعدة، وأصبح لدى المسؤول عن تلك العوائد قائمة بالأسماء تسمى عوائد لأن أولئك البدو اعتادوا المجيء كل عام وقد يكون كل فترة للمطالبة بالعادة السنوية، بعدها أسست القائمة إدارة خاصة لها في وزارة المالية في العهود التي تلت حكم الملك عبدالعزيز، وفقاً لـ”عكاظ”.