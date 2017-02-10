 الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
المناطق - وكالات

انخفض الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإعلان عن خطة ضريبية كبرى وصدور بيانات اقتصادية تعزز توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1223.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

ولامس المعدن يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر عند 1244.67 دولار للأوقية. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أكثر من واحد بالمئة إلى 1223.30 دولار للأوقية.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن ترمب يخطط للإعلان عن أكثر خطط الإصلاح الضريبي طموحا منذ عهد ريجان في الأسابيع القليلة المقبلة وهو ما دفع أسعار الأسهم والدولار للصعود بدعم آمال بخفض ضرائب الشركات. ووجد الدولار دعما أيضا في بيانات اقتصادية أمريكية.

وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 43 عاما بينما صعدت المخزونات لدى تجار الجملة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ مؤشر الدولار 100.600 وواصلت العملة الأمريكية المكاسب التي حققتها في الأسواق الخارجية وارتفعت لأعلى مستوى لها في تسعة أيام أمام العملة اليابانية عند 113.79 ين.

 

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