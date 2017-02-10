 بعد سيطرة “الشرعية”.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد سيطرة “الشرعية”.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام

بعد سيطرة “الشرعية”.. توقعات بتشغيل ميناء المخا خلال أيام
المناطق - وكالات

كشف نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف الخميس عن خطة لتأمين وإنعاش ميناء المخا الاستراتيجي، وبقية الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية متوقعاً تشغيل الميناء خلال أيام.

إلى ذلك، وبعد تأمين مدينة المخا، يستعد الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة للزحف نحو معسكر خالد بن الوليد شرقا وميناء الحديدة على امتداد الشريط الساحلي بدعم جوي وبري وبحري من قبل قوات التحالف العربي، بحسب ما أورد العميد عمر جوهر رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، الذي قال إن الجيش يسير وفق استراتيجية في تحرير المدن، ومنها ميدي المحاصرة من قبل الجيش .

كما أكد جوهر جاهزية القوات الحالية وقدرتها على التقدم، خصوصاً أن لديها 5 ألوية ضاربة لتحرير الحديدة، مضيفاً أن السيطرة على ساحل البحر الأحمر لليمن ستقطع شريان الحياة للانقلابيين الذين كانوا يستفيدون من هذه الموانئ في تهريب السلاح والمواد الممنوعة.

يذكر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانت توغلت في عمق مدينة المخا قبل أيام قليلة، بواسطة سيطرتها على معظم الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة المخا بدعم جوي مكثف من مقاتلات التحالف ومروحيات الأباتشي، الأمر الذي أجبر عناصر مليشيا الحوثي على التراجع إلى أطراف المدينة من الناحية الشمالية والغربية، في أعقاب معارك طاحنة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

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