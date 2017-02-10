اردوغان يقر مشروع قانون تعديل الدستور ويمهد الطريق لاستفتاء

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن اردوغان أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على مشروع القانون يوم 16 أبريل نيسان.

ويقول إردوغان إن الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة.

وقال بيان مقتضب على موقع الرئاسة إن مشروع القانون أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء لينشر ويطرح في استفتاء.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش للصحفيين “بعد موافقة الرئيس تتجه الأنظار حاليا إلى اللجنة العليا للانتخابات.

قد تعلن اللجنة أن 16 أبريل هو الموعد المناسب للاستفتاء”.

ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي بعد أن حصل على موافقة 330 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550.

وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق أمام إردوغان ليبقى في منصبه حتى 2029.

وستمكن التعديلات الدستورية الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين وحل البرلمان.